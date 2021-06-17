انخفاض محسوس لإصابات كورونا اليومية في مصر

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعلنت مصر تسجيل 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 32 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 275010 من ضمنهم 15723 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 543 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 203193 شخصا.