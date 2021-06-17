شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعب منتخب فرنسا يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أزال لاعب منتخب فرنسا المسلم، بول بوجبا، زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا 2020.
وأشاد عدد كبير من متابعي اللعبة والمغردين بتصرف اللاعب المسلم، والذي جاء بمثابة رسالة مهمة للشباب العربي والمسلم برفض الكحوليات والمواد المخدرة.
وفاز بوجبا بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد فريقه للفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون رد، ليحتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.
واعتاد منتخب فرنسا على ضم العديد من اللاعبين المسلمين وعلى رأسهم زين الدين زيدان واريك أبيدال، ويضم حاليا موسى سوسيكو وأنغلولو كانتي بجوار بول بوجبا، وجميعهم من أصول إفريقية.
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