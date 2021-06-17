مقتل شخص وجرح 5 في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل شخص وجرح خمسة آخرون في إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة.



وأفادت الشرطة بأن شخصين أو ثلاثة فتحوا النار في الجانب الغربي من المدينة، ولاذوا بالفرار.

ونُقل الجرحى إلى مستشفى محلي، وتم الإعلان عن وفاة أحدهم لاحقا.

ولم يتم الكشف بعد عن هويات المهاجمين أو دوافعهم.