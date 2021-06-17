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مقتل شخص وجرح 5 في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل شخص وجرح خمسة آخرون في إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة.

 

وأفادت الشرطة بأن شخصين أو ثلاثة فتحوا النار في الجانب الغربي من المدينة، ولاذوا بالفرار.

 

ونُقل الجرحى إلى مستشفى محلي، وتم الإعلان عن وفاة أحدهم لاحقا.

 

ولم يتم الكشف بعد عن هويات المهاجمين أو دوافعهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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