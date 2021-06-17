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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخص وجرح 5 في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قتل شخص وجرح خمسة آخرون في إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة.
وأفادت الشرطة بأن شخصين أو ثلاثة فتحوا النار في الجانب الغربي من المدينة، ولاذوا بالفرار.
ونُقل الجرحى إلى مستشفى محلي، وتم الإعلان عن وفاة أحدهم لاحقا.
ولم يتم الكشف بعد عن هويات المهاجمين أو دوافعهم.