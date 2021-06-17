بايدن: لم تكن هناك أي نبرة عدائية خلال لقائي مع بوتين.. تفاصيل اللقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب القمة الروسية الأمريكية، إنه لم تكن هناك أي نبرة حديث عدائية خلال لقائي مع نظيري الروسي فلاديمير بوتين.



وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، "لدينا مسؤولية مشتركة لإدارة العلاقات بين واشنطن وموسكو.. لقائي بالرئيس الروسي كان صريحا للغاية".

وأكد بايدن، أنه ليس لديه أجندة ضد روسيا، ولكن أجندته هي خدمة مصالح الشعب الأمريكي، وأضاف أن رد واشنطن سيكون قوي تجاه أي عمل يهدد مصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف بايدن، أن واشنطن ستواصل إثارة مواضيع حقوق الإنسان في روسيا، وتابع قائلا: "وضعنا أسسا واضحة حول طريقة التعامل مع موسكو".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ناقش مع نظيره الروسي، الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع أي صراعات مسلحة، وأكد أنه تم الاتفاق على العمل معًا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال الرئيس الأمريكي، أكدت لنظيري الروسي أن بإمكانه المساعدة في دفع إيران إلى العودة للالتزام بالاتفاق النووي.

وشهدت جنيف جولة من المحادثات الموسعة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في ظل تدهورت العلاقات بين البلدين على مدى سنوات، خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتدخلها في سوريا في 2015 واتهامات الولايات المتحدة لها بالقرصنة والتجسس.