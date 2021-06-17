جرائم الرئيس التركي.. برلماني تركي يهاجم أردوغان ويكشف عن انتهاكات نظامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيزجين تانري كولو، الحكومة التركية، بسبب احتجاز امرأة حامل في شهرها الخامس.



ووفقًا لما ذكره موقع «بولد» التركي، انتقد تانري كولو بشدة هذا، وقال، «منذ 5 أيام يحتجزون امرأة حاملاً في شهرها الخامس، ماذا سيحدث إن أخذت إفادتها وينتهي الأمر في غضون ساعتين، بعد ذلك تأخذها إلى المدعي العام، وتعيد المرأة الحامل إلى منزلها بتدبير رقابة قضائية، ماذا في ذلك؟».

جدير بالذكر أنه وفقًا لقانون تنفيذ تدابير العقوبة والأمن رقم 5275، لا يمكن إلقاء القبض على النساء الحوامل أو اعتقالهم. ويجب تأجيل عقوبتهم لمدة 6 أشهر من الولادة.