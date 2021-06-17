شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الشارقة" يتعامل مع حريق في برج قيد الإنشاء بالممزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الشارقة: محمود محسن

تتعامل فرق الدفاع المدني في الشارقة مع حادث حريق برج قيد الإنشاء في منطقة الممزر، وأخلي المبنى من جميع العاملين به، وتولت الدوريات الشرطية تنظيم الحركة المرورية في محيط المبنى.

وتلقت غرفة العمليات بإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بلاغاً الساعة 6:55 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في برج سكني قيد الإنشاء، وبناء عليه تم تحريك فرق الإطفاء، من مركزي سمنان والميناء للتعامل مع الحادث.

وبالوصول إلى موقع الحادث تبين أن الحريق وقع في الطوابق العليا بالمبنى، وباشرت فرق الإطفاء التعامل مع الحريق، وإخلاء البرج من العمال.