شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستهدفات الرئيسية للحكومة وفقا لخطتها العام المالى الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة خلال خطتها للعام المالى الجديد عدد من المستهدفات الهامة من أجل العمل على بناء الإنسان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المستويات.
ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة في عدد من القطاعات:
- الحكومة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكانى إلى نحو 2٪.
- خطة الحكومة تستهدف خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪.
- يأتي على رأس مستهدفات خطة الحكومة مُعدّل الفقر إلى 28.5٪.
- تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪.
- تستهدف الحكومة زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية فى مُعدّلات البطالة.