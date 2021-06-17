شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستهدفات الرئيسية للحكومة وفقا لخطتها العام المالى الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة خلال خطتها للعام المالى الجديد عدد من المستهدفات الهامة من أجل العمل على بناء الإنسان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المستويات.

ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة في عدد من القطاعات: