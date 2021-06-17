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ما هى المستهدفات الرئيسية للحكومة وفقا لخطتها العام المالى الجديد؟

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة خلال خطتها للعام المالى الجديد عدد من المستهدفات الهامة من أجل العمل على بناء الإنسان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المستويات.

 

ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن خطة الحكومة في عدد من القطاعات:

  1. الحكومة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكانى إلى نحو 2٪.
  2. خطة الحكومة تستهدف خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪.
  3. يأتي على رأس مستهدفات خطة الحكومة مُعدّل الفقر إلى 28.5٪.
  4. تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪.
  5. تستهدف الحكومة زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية فى مُعدّلات البطالة.
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