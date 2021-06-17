تقرير برلمانى يبرز رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، وقد بدا ذلك واضحا فى دستور عام 2014 وتعديلاته فى عام 2019، حيث عنى بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد فى طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تبنتها فى هذا الشأن، وكافة القوانين الداعمة لحقوق المرأة.

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى استعرضها للخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/2022، إن رؤية مصر 2030 اهتمت بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قضية تقاطعية مع كافة محاورها، وكذلك تزامنا مع عام المرأة فى عام 2017 تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2020.

وأشارت لجنة الخطة إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت 4 محاور رئيسية وهى: التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، ووضعت الاستراتيجية تعريفا واضحا لمصطلح تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية - متمثلا فى خمسة عناصر أساسية، وهي: