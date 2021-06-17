الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (د ب أ) –

أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو 12" اليوم الخميس من مركز جيوتشيوان الفضائي في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطاقم سيظل في المدار لمدة ثلاثة أشهر من أجل العمل على استكمال إنشاء محطة الفضاء الصينية.

وتحمل المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الجديدة وذلك للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ برنامج الرحلة في جدول زمني ضيق، وتنطلق رحلة إعادة التموين التالية في أيلول/سبتمبر.

وتم إرسال أخر رحلة شحن بها مواد ووقود في أواخر شهر أيار/مايو الماضي.