معارض تركي يوجه انتقادات حادة لأردوغان بسبب سياسياته

بدوره انتقد المعارض التركي علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، سياسة أردوغان حيال مصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، الحاكم، خلال مشاركته في إحدى فعاليات حزبه، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت".

وقال باباجان في تصريحاته "المسؤولون المصريون لا يأتون إلينا، نحن نذهب إليهم، أين كان عقلك يا أردوغان حينما أفسدت العلاقات مع مصر؟! ألست أنت من قال يستحيل علينا أن نكون أصدقاء لمصر؟!".

وتابع: "أردوغان ينسى دموع وأقوال (رابعة) التي خرج بها على شاشات التلفزيون.. لقد رأينا نفس التحولات في العلاقات الأمريكية".

واستطرد المعارض المذكور قائلا: "لن تكون جمهورية تركيا طرفًا في انتخابات الدول الأخرى، ولن تتدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى. إذا لم يكن لديك سياسة خارجية مستقرة وحازمة، فلا يمكنك التأثير على أي شخص".