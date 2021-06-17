قيادية بالمعارضة التركية توجه انتقادات حادة لأردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصفت قيادية بالمعارضة التركية حال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال حضوره قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة بأنه" كان في غاية الذل والضعف".



جاء ذلك على لسان ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير التركي المعارض، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".

تصريحات أكشينار جاءت انتقادا لتصريحات أدلى بها أردوغان عقب اللقاء الأخير الذي جمعه بنظيره الأمريكي، جو بايدن، حيث قال "الحمد لله لم نناقش قضية الإبادة الجماعية للأرمن".

وأضافت أكشينار قائلة: "انظروا إلى ابتسامة أردوغان وهو يحمد الله أن هذا الموضوع لم يأتِ على جدول أعماله، وكأنه خرج من مأزق ما، انظروا إلى كل هذا الذل والضعف".

وتابعت: "لقد سئمنا من تعامل السلطة مع كل قضية مصيرية في البلاد. لقد تعبنا منهم، وكما تعلمون فقد حضر أردوغان، قمة الناتو الاثنين الماضي، أصبح الناتو الآن ذا قيمة فجأة عند أردوغان".

وأضافت زعيمة حزب الخير التركي المعارض: "الوزراء والموالون لأردوغان كانوا يقولون إن (بايدن صديق المعارضة التركية)، حتى مساء الأحد الماضي، وكانوا يصفونه بـ(بايدن الخائن، بايدن الظالم)، ثم بعد ذلك نجد أن أردوغان يقول (صديقي بايدن)! هذا مثال على فهم أردوغان للسياسة الخارجية، ليرحمنا الله".