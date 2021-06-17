انسحاب ثلاثة مرشحين من انتخابات الرئاسة الإيرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

أعلن ثلاثة مرشحين من أصل 7 انسحابهم أمس، من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجرى غداً الجمعة، مع إبداء منسحبَين من المحافظين المتشددين دعمهما للمرشح إبراهيم رئيسي.

ويعد رئيسي، المحافظ المتشدد ورئيس السلطة القضائية منذ العام 2019، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، وتولي الرئاسة خلفاً لحسن روحاني.

وكان مجلس صيانة الدستور منح الأهلية لسبعة مرشحين هم 5 من المحافظين المتشددين، واثنان من الإصلاحيين.

ومع دخول الحملة الانتخابية ساعاتها الأخيرة، انخفض العدد الى أربعة فقط.

وكان الإصلاحي محسن مهر علي زاده أول المنسحبين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتلاه المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الذي أعلن تأييده لانتخاب رئيسي.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي «إيريب نيوز» عن زاكاني قوله «أعتقد أنه (رئيسي) مؤهل وسأصوّت له، وآمل حصول إصلاحات جوهرية في البلاد مع انتخابه».

وفي المساء، أفاد المصدر نفسه بانسحاب سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي.