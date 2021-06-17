مسؤول أمريكي: محادثات بايدن وبوتين كانت بناءة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن المحادثات بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، الأربعاء، لم تغير أجواء العلاقات الأمريكية الروسية.

وأضاف: "لكن نبرة المحادثات كانت مباشرة وبناءة وغير جدلية وعملية"، بحسب ما نقلته رويترز عن المسؤول الأمريكية.



وتابع: "الأمر لا يتعلق بضغطة زر.. سيستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت مجالات التعاون المحتمل تلك ستؤدي بالفعل إلى نتائج، لا ندري".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد غادر مساء الأربعاء، جنيف بعد انتهاء قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت في فيلا "لا جرانج".

واتفق الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، في أول قمة بينهما على استئناف محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين إلى واشنطن وموسكو، لكن الخلافات ظلت قائمة في قضايا أخرى.

واستمرت القمة أقل من أربع ساعات، وهو وقت أقل بكثير مما قال مستشارو بايدن إنه كان متوقعا.

ووصف بوتين (68 عاما) بايدن (78 عاما) بأنه شريك بناء ومحنك وقال إنهما تحدثا "باللغة ذاتها"، لكنه أضاف أن القمة خلت من أجواء الصداقة وكانت أقرب إلى حوار براجماتي عن مصالح البلدين.

وقال بايدن إنه أبلغ الرئيس بوتين "بالحاجة لبعض القواعد الأساسية التي يمكن أن نلتزم بها جميعا". وأضاف "فعلت ما جئت هنا لفعله".

وبسبب تحديد مواعيد منفصلة للمؤتمرات الصحفية، فقد خلت الأجواء من المرح الذي صاحب اجتماع بوتين بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.