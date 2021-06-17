البحرين: نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير خارجية البحرين، تواصل بلاده مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة للتعرف على سياساتها تجاه الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإن الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية المملكة أكد أن بلاده تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل انطلاقا من نهجها القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب.

وأضاف: "نستهدف التعرف على السياسة الإسرائيلية تجاه الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

ولفت إلى حرص وزارة الخارجية البحرينية على التواصل مع نظيرتها الإسرائيلية في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها.

والأحد، أدى بينيت اليمين الدستورية بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بعد حصول الائتلاف الحكومي الجديد الذي يرأسه على ثقة البرلمان.

وصوّت الكنيست المؤلف من 120 نائبا لصالح ائتلاف شكله الزعيم الوسطي يائير لابيد بأغلبية ضئيلة، ولكنها كانت كافية لإنهاء 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو.

كانت البحرين قد عينت في نهاية مارس/ آذار 2021 السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

ويعد تعيين الجلاهمة وزيارة رئيس الموساد، إحدى ثمار قطار السلام الذي يربط البلدين، والذي انطلق بتوقيع المنامة اتفاق تأييد السلام مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

ثم التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بيان تاريخي مشترك حول "إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".

خطوات متلاحقة، تمت ترجمتها على أرض الواقع سريعا بتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وتوجت بوصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل.

وتخلل تلك الخطوات وصاحبها، تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.