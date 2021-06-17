عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يتخلى عن تحية كورونا بين الزعماء ويخص بوتين بمصافحة خاصة صور

الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365

تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحيته غير الرسمية مع قادة مجموعة السبع الأسبوع الماضي، وقام بمصافحة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وكان قد أمضى بايدن الأسبوع الماضي في تبادل التحية بواسطة الذراع مع قادة مجموعة السبع، وبدلًا من ذلك، صافح بوتين عن طريق اليد.

وتكشف هذه التحية الخاصة بين الرئيسين الأمريكي والروسي الجدية والثقل اللذين أعطاهما كلاهما لاجتماعهما، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال اجتماعاته مع قادة مجموعة السبع، تبادل بايدن التحية بالذراع، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وذلك بسبب قيود فيروس كورونا التي لا تزال سارية في العديد من الدول الأوروبية.

واستخدم هؤلاء القادة الذراع في الغالب كتحية رسمية، بالإضافة إلى ذلك، ارتدى بايدن كمامة للوجه في العديد من أحداث قمة السبع، ولكن لم يكن يرتديها عند اجتماعه مع بوتين.

وكان بايدن قد مد يده أولاً لمصافحة بوتين، وابتسم الثنائي للكاميرات قبل التوجه إلى الداخل، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية صورة للرئيسين وهما يتصافحان مرة أخرى بمجرد دخولهما مزار "فيلا دي لاغرانج" في جنيف.

يُذكر أن العلاقات بين روسيا وأمريكا باردة وفي أدنى مستوياتها منذ عقود، بعد الهجمات الإلكترونية للكرملين، والتدخل في الانتخابات والتهديدات بغزو أوكرانيا.