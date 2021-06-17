شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يتخذ قراراً «مسؤولاً» بتمديد ستارت-3 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن نظيره الأمريكي جو بايدن، اتخذ قراراً مسؤولاً وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3، لمدة 5 سنوات. وقال بوتين في ختام القمة «اتخذ بايدن قراراً مسؤولاً وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3 لمدة 5 سنوات».

وأضاف «روسيا تجري تدريبات عسكرية على أراضيها تماماً مثل الولايات المتحدة، لكن روسيا لا تجري مناورات وتسحب معداتها إلى حدود الولايات المتحدة».

وأشار بوتين: «الولايات المتحدة أعلنت روسيا خصمها وعدوها عام 2017 وقررت دعم المنظمات السياسية في روسيا». وأردف «روسيا لديها التزام واحد فقط حيال أوكرانيا - تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة». وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 شباط / فبراير الماضي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة «ستارت -3». وقد تم تمديدها بالفعل من دون أي تغييرات أو إضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 شباط/ فبراير عام 2026.