اخبار العالم

الرئيس الأمريكي يتخذ قراراً «مسؤولاً» بتمديد ستارت-3

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يتخذ قراراً «مسؤولاً» بتمديد ستارت-3 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن نظيره الأمريكي جو بايدن، اتخذ قراراً مسؤولاً وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3، لمدة 5 سنوات. وقال بوتين في ختام القمة «اتخذ بايدن قراراً مسؤولاً وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3 لمدة 5 سنوات».

وأضاف «روسيا تجري تدريبات عسكرية على أراضيها تماماً مثل الولايات المتحدة، لكن روسيا لا تجري مناورات وتسحب معداتها إلى حدود الولايات المتحدة».

وأشار بوتين: «الولايات المتحدة أعلنت روسيا خصمها وعدوها عام 2017 وقررت دعم المنظمات السياسية في روسيا». وأردف «روسيا لديها التزام واحد فقط حيال أوكرانيا - تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة». وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 شباط / فبراير الماضي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة «ستارت -3». وقد تم تمديدها بالفعل من دون أي تغييرات أو إضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 شباط/ فبراير عام 2026.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا