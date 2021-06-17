شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: بوحدتنا نتقدم ونتفوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى إعانة المحتاج ونصرة المظلوم ودعم صاحب الفكرة والإنصات إلى العالم، مؤكداً سموه أننا نتفوق كأمة واحدة ونتقدم كدولة متحدة.

وفي تغريدة ضمن وسم علمتني الحياة، قال سموه: «علمتني الحياة إذا جاءك المحتاج فأعنه وإذا جاءك المظلوم فانصره، وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه، وإذا جاءك العالم فأنصت له، وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله.. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يُسند بعضه بعضاً.. نحن نتفوق كأمة واحدة ونتقدم كدولة متحدة».