شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان 2 ديسمبر يوماً إماراتياً في ولاية نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن كيفن توماس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، عن اتخاذ ولاية نيويورك قراراً بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بإعلان 2 ديسمبر 2021 يوماً إماراتياً في الولاية.

وجاء القرار احتفالاً بتأسيس دولة الإمارات، وكذلك بمرور 50 عاماً على العلاقات الودية المتينة مع ولاية نيويورك.

ومن جانبه، شكر عبد الله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك، السيناتور توماس على مبادرته الطيبة التي تعزز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وولاية نيويورك.

وقال القنصل العام: «في شهر ديسمبر من هذا العام، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين على قيام الاتحاد، وكذلك بمرور 50 عاماً على العلاقات الودية المتينة مع ولاية نيويورك».

وأكد «تجمع دولة الإمارات وولاية نيويورك علاقات تجارية قوية إلى جانب عدد من الشراكات في مختلف المجالات منها الفنية والرياضية والتعليمية تقوم جميعها على أسس متينة وطويلة الأمد». ولد السيناتور كيفن توماس في إمارة دبي، وهاجر إلى ولاية نيويورك في سن العاشرة، ويمثل منطقة مجلس الشيوخ السادسة في نيويورك.

ويعتز السيناتور الأمريكي من أصل هندي، بذكرياته في دبي، وإذا سأله أحدهم عنها يكون جوابه الحاضر دائماً: «نعم إنها مدينة رائعة، ونموذج فريد واستثنائي في التسامح والتعايش».