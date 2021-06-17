شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان الفيزياء يلبي آمال طلبة الـ 12 بمساريه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم وايمان سرور

أدى طلبة الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة، أمس امتحان نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، في مادة الفيزياء.

تباينت آراء طلبة المسار العام، حول الأسئلة الامتحانية حيث أكد البعض أنها تناسب الممتحنين بمختلف مستوياتهم، فيما تحفظ البعض على عدد من الأسئلة، إذ اعتبروا أنها تحتاج إلى مهارات خاصة، ووقت إضافي للإجابة عنها، فضلاً عن غموض بعض النقاط.

وأكدت شريحة كبيرة من طلبة الثاني عشر بالمسار المتقدم، أن أسئلة الامتحان جاءت في متناول جميع الطلبة في اللجان، ولم تتضمن أية نقاط غامضة أو محيرة تثير تحفظات الممتحنين أو الاستفسار.

وقالوا ل«الخليج»: إن التوقيت المحدد للإجابة على الأسئلة الامتحانية (ساعة ونصف الساعة) مناسب جداً للإجابة والمراجعة وتسليم الورقة الامتحانية، التي اشتملت على 22 سؤالاً، جاءت من دون محددات زمنية، مع أحقية الطالب في العودة إلى الأسئلة السابقة ومراجعة ما تم الإجابة عنه.

ولم تعلن الجهات المعنية القائمة على الشأن التعليمي في الدولة، عن ورود أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى من الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن تأكيد عدد كبير من مديري المدارس واللجان استقرار العملية الامتحانية خلال امتحان الفيزياء.

أبدى طلبة الثانوية العامة في مدارس أبوظبي الحكومية المسار (المتقدم)، ارتياحهم من أداء امتحان مادة الفيزياء الذي قالوا إنه جاء سهلاً واضحاً وفي متناول الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن أسئلة الامتحان لم تخذلهم، وقد تخطّوها بيسر وسلاسة، في زمن قياسي كان كافياً لحل الأسئلة، ومراجعة إجاباتها.

فيما تعثر عدد من طلبة المسار العام عند الإجابة عن الأسئلة الكتابية لمادة الفيزياء، وأبدى البعض ارتياحاً حول أسئلة الاختيار المتعدد والتي بلغ عددها 20 سؤالاً، مشيرين إلى أن الصعوبة كانت تكمن فقط في الأسئلة الكتابية، التي اكتنفها بعض الغموض، خاصة في القوانين التي وضعت للاسترشاد بها عند الحل، والتي قالوا إنها جاءت غريبة عليهم، غير واضحة ولم يشملها مقرر المادة لهذا العام. واشتكى طلبة المسار العام من عدم كفاية وقت امتحان الفيزياء، مشيرين إلى أن الامتحان تراوح بين الصعب والمتوسط، وأن أسئلته لم تكن في الأغلب مباشرة؛ بل جاءت دقيقة وكل مسألة تتطلب تركيزاً ومهارات تفكير عليا بنسبة أكثر من 10%، وكانوا بحاجة إلى وقت إضافي.