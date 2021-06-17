شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون بين جامعتي الشارقة والتكنولوجية في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وفداً من الجامعة التكنولوجية في بغداد، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن الغبان رئيس الجامعة.

وتم خلال اللقاء البحث في عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجامعتين، وبصفة خاصة التعاون في تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الخامس للإنشاءات والبناء والهندسة البيئية، والمؤتمر الدولي الثاني للاستدامة في مواد البناء وأنظمة الهندسة المدنية.

رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي في بداية الاجتماع بالوفد الزائر مقدماً نبذة تعريفية عن جامعة الشارقة، التي أشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، أسسها كمشروع وطني قومي تنموي تهدف إلى خدمة المجتمع وتأهيل طلبتها وخريجيها مزودين بالمهارات العلمية والمعرفية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف أن جامعة الشارقة الآن أصبحت تحظى بمكانة متميزة بين الجامعات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنها تعد الآن واحدة من أكبر الجامعات في الدولة، وذلك من حيث عدد كلياتها، وبرامجها الأكاديمية، ومراكزها ومعاهدها العلمية، وفروعها التي تغطي مدن الإمارة كافة، موضحاً أن عدد طلبتها المسجلين فيها خلال هذا العام بلغ 16500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم، منهم 2600 من الطلبة والباحثين في برامج الدراسات العليا.

وانتهى مدير الجامعة إلى الثناء على هذا التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات العلمية، مشيراً إلى وجود العديد من المجالات الأخرى التي من الممكن أن يتم التعاون من خلالها مستقبلاً.

من جانبه تقدم الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن الغبان بالشكر إلى إدارة الجامعة على حفاوة الاستقبال، ورحب بهذا التعاون الذي قال بأنه سيكون له أكبر الأثر والفائدة على الجامعتين، مقدماً نبذة تعريفية عن الجامعة التكنولوجية في بغداد، ثم بحث الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بالأمور العلمية والتنظيمية للمؤتمر المشترك، والجدول الزمني وخطة العمل المقترحة.