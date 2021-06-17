شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 طالب وخريج في معرض توظيف جامعة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

انطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب الافتراضي الأول الذي نظمه مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على مدى يومين، وبمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة وعالمية، وحضور ما يقارب 3000 من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل، والطلبة الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية والفرص الوظيفية، والمنح الدراسية التي ينظمها المعرض الذي حمل شعار «أنت المستقبل»، وبرعاية من مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي.

وقال الدكتور محمد حسن علي محمد، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، في كلمة افتتاح المعرض: «إن المعرض يهدف أن يكون ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، ويأتي في سياق رؤية الجامعة في رفع فرص توظيف وتدريب طلبتها وخريجيها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم».

وضم المعرض منصة مخصصة لمعرض جامعة الإمارات الافتراضي الأول للتوظيف والتدريب، والتي تتكون من منطقة الاستقبال التي هدفت إلى توفير الدعم الفني لأي تحديات تقنية، ومنطقة التواصل التي تمكن من توفير حلقة تواصل ما بين الطلبة والخريجين، إضافة إلى توثيق حضورهم للمعرض، والمشاركة بلقطات الشاشة على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثاً، المسرح الرئيسي الذي يتضمن محاضرات رئيسية متنوعة ومنطقة ورش العمل التي ضمت 5 غرف متنوعة بمحتوى ورش عمل وجلسات حوارية وعصف ذهني، وأخيراً، منطقة العارضين التي كانت مكاناً للالتقاء الحضور بممثلي جهات العمل وتقديم السير الذاتية.

وتضمن اليوم الأول مجموعة واسعة من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية وجلسات العصف الذهني، إلى جانب مشاركة من مكتب دبي للتنافسية، وجامعة أكسفورد، فيما شمل اليوم الثاني من المعرض مشاركة من أكاديمية 42 أبوظبي، وستراتا، وكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة.