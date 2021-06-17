شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصير ترخيص مزاولة نشاط انتظار السيارات حال عدم سداد الرسوم؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط انتظار السيارات والمدة القانونية اللازمة لسداد الرسوم، وما يترتب من آثار حال عدم سداد الرسوم خلال هذه الفترة الزمنية.

ووفقا للائحة التنفيذية....

"فى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسوم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن".

الجدير بالذكر أن القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، يهدف للتصدى للفوضى وضبط الشارع، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حيث يتصدى لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ممن يطلقون على أنفسهم سايس السيارات.