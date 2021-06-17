شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الموازنة" بالنواب يكشف تفاصيل مشروع قانون تحصيل ضرائب من مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون لم يتم النظر إليه، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي التي تتم عليها البيع والشراء، وتحصيل ضرائب منها لتحصل الدولة على حقها، موضحا أن هناك دولاً أوروبية بدأت في تنفيذ تحصيل ضرائب منها أو الإعلانات التي تنشر على تلك الصفحات، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة جيدة، والنظر جيداً إلى القوانين في باقي دول العالم.

ورداً على الأرباح التي تحققها قنوات "يوتيوب"، قال خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء أو قوانين خاصة بهذا الأمر، ولكن سنراجع الحكومة فيه، خلال مناقشة التعديلات الجديدة بالقوانين".