محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة عشاء لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور /أ ش أ/ أ

قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم /الأربعاء/ مأدبة عشاء بشرم الشيخ، على شرف رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته الغامرة بزيارة الوفود الإفريقية لمدينة شرم الشيخ في ختام فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوي، متمنياً أن يستمتعوا بجمال المدينة ومقاصدها السياحية الخلابة وزيارتهم لمدينة سانت كاترين.

كما أهدى محافظ جنوب سيناء، المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا درع محافظة جنوب سيناء، وأهدى جميع الحضور هدايا تذكارية وأوراق بردي والشال السيناوي تكريماً واحتفاءً بهم.

وكانت الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة الخامس قد وصلت إلى مطار شرم الشيخ عصر اليوم، في زيارة تستمر حتى يوم السبت المقبل، لتفقد المقاصد السياحية بشرم الشيخ وسانت كاترين، قبل مغادرتهم إلى بلادهم.