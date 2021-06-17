اخبار العالم

الكرملين: بوتين وبايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف يوم الأربعاء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء الأربعاء عن بيسكوف قوله إن الرئيس بوتين أهدى للرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة "موسكو" من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما".

كما أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أهدى لبوتين نظارة شمسية وتمثال من الكريستال للبايسون أمريكي.

وكان بوتين وبايدن أجريا أمس الأربعاء، محادثات في جنيف السويسرية، أسفرت عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا