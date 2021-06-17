الكرملين: بوتين وبايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف يوم الأربعاء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء الأربعاء عن بيسكوف قوله إن الرئيس بوتين أهدى للرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة "موسكو" من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما".

كما أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أهدى لبوتين نظارة شمسية وتمثال من الكريستال للبايسون أمريكي.

وكان بوتين وبايدن أجريا أمس الأربعاء، محادثات في جنيف السويسرية، أسفرت عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي"، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين