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سيارة مفخخة في روما تثير اضطرابًا قبل مباراة في يورو 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

أثارت التقارير بشأن العثور على سيارة مفخخة على بعد 2 كيلو متر من موقع إقامة مباراة من بطولة يورو 2020 في روما أسئلة واضطرابات وقامت السلطات بوضع حواجز في الطرق مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه عثر على المتفجرات المصنعة منزليا في سيارة أحد موظفي الحدائق العامة، وذكرت صحيفة "لا روبابليكا" أن المالك أبلغ الشرطة بعد ظهر الأربعاء.

وبسبب إجراء مباراة تابعة ليورو 2020 بين إيطاليا وسويسرا في روما في تلك الليلة،خرجت تكهنات إعلامية بوجود رابط للحادث بإقامة المباراة. ومع ذلك، أفادت وكالة أنسا بأنه من السابق لأوانه استبعاد أن القنبلة كانت تستهدف مالك السيارة، المسؤول عن تنسيق الحدائق والذي تلقى تهديدات في الماضي.

رفضت السلطات التكهن بشأن خلفية الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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