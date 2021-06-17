«الجامعة» تؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشددًا على أهمية تحمل جميع القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط أمس، مع وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.