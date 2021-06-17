اعتقال النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بناء على مذكرة توقيف صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت السلطات الأردنية، الأربعاء، النائب المفصول أسامة العجارمة الذي كانت عضويته قد جمدت في مجلس النواب.

وصوّت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة من مجلس النواب حيث صوت 108 نواب مؤيدين من مجموع 119 حضروا جلسة المجلس. وتسبب فصله من المجلس في وقوع “أعمال شغب” و”إطلاق نار في الهواء” و”حرق إطارات” في منطقة ناعور جنوب عمان.

ووقعت مشادة كلامية بين النائب العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 أيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي في العديد من محافظات المملكة.

وأصر النائب على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء.