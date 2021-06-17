صنعت له خصيصًا.. البيت الأبيض يكشف عن هدية بايدن لبوتين

محمد الفلاح - صنعت له خصيصا.. البيت الأبيض يكشف عن هدية بايدن لبوتين

الخميس 17 يونيو 2021

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمثالا من الكريستال، ونظارات شمسية، بمناسبة اجتماع القمة بينهما في مدينة جنيف السويسرية.



وأوضح بيان للبيت الأبيض، أن التمثال الكريستالي من تصميم شركة "ستوبين" في نيويورك، ويجسد الثور الأمريكي، وهو "الحيوان الثديي الوطني للولايات المتحدة"، والذي يعتبر رمزا "للقوة والوحدة والمرونة".

وقد تم تقديم التمثال على قاعدة من خشب الكرز، "كرمز لأول رئيس لأمتنا، جورج واشنطن"، مع لوحة معدنية نقشت عليها ذكرى اللقاء بين الرئيسين.

وأهدى بايدن لبوتين أيضا، نظارات شمسية مصممة خصيصا، ومن صناعة شركة "راندولف" الأمريكية.

وقال البيان إن الشركة بدأت في عام 1978، بالتعاون مع الجيش الأمريكي، بإنتاج نظارات شمسية مخصصة لطياري سلاح الجو الأمريكي.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، زودوا الجيش الأمريكي والشركاء في الناتو بنظاراتهم المتينة وعالية المستوى، والتي يتم تصنيعها محليا في مصنع بولاية ماساتشوستس".

وجاءت القمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في ظل تراجع العلاقات بين البلدين، بحسب ما أقر الجانبان.

وقال بايدن إنه لا يسعى إلى "إعادة ضبط" العلاقات بين واشنطن وموسكو، بل إلى ديناميكية "أكثر استقرارا" و"يمكن التنبؤ بها" بين الولايات المتحدة وروسيا.