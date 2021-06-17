شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: تنسيقية شباب الأحزاب التجربة الأفضل على الساحة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تجربة فريدة عمرها 3 سنوات، وهى فترة قصيرة فى عمر الأوطان، مضيفا: "لكن ما قامت به التنسيقية وقدمته كمدرسة سياسية كان هدفه مصلحة المواطن والوطن، وأنا كمستقل وجدت نفسى فى كيان سياسى استوعب ما أقدمه وسط مجموعة مميزة من كل التيارات السياسية للمختلفة".

وأضاف عماد خليل، فى تصريحات له، أنها التجربة الأفضل على الساحة السياسية وسيذكرها التاريخ بكلمات مضيئة فى صفحات الوطن.

وكانت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نشرت أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".