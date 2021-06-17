شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالنواب: صرف العلاوة بداية يوليو المقبل لجميع العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن صرف العلاوة مع بداية شهر يوليو المقبل سيكون لجميع العمال فى مصر بعد أن قام البرلمان بتعديل قانون العلاوة خلال الفترة الماضية بإلزام جميع الوزراء ذوى الصفة لإصدار القرارات المنظمة بشأن العلاوة فى كافة القطاعات والجهات.

جاء ذلك أثناء مشاركته فى ورشة عمل حزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال"، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: بشرى أيضا من البرلمان للعاملين على الصناديق الخاصة بأنه سيتم حل هذه الإشكالية قريبا بالتنسيق مع وزير المالية، وتم البدء فى دراسة هذا الملف بشكل موسع، مؤكدا أن ملف قانون التأمينات والمعاشات تم فتح الحوار والنقاش حوله، وسيتم حسم إشكالياته قريبا سواء فيما يتعلق بما قبل يناير 2020 حيث تطبيق القانون الجديد أو ما بعد تطبيق القانون حتى الآن.