شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان يثمن موقف الاتحاد الأوروبى تجاه ملفى سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الموقف الرسمى من الاتحاد الأوروبى تجاه ملفى سد النهضة وحقوق الإنسان بمصر، وقال فى بيان له أصدره منذ قليل، إن هذا الموقف الأوروبى كان واضحا خلال لقاء السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن بمقر وزارة الخارجية، خاصة أن وزير خارجية لوكسمبرج أكد خلال اللقاء أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، وأن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل بشأن هذا الملف، إضافة إلى إشادة "ألسبورن" بالتطور الإيجابى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف حقوق الإنسان، وأن بلاده لا يمكن أن تعطى مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور وأن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان مستمر .

وأكد النائب طارق رضوان، أن هذا الموقف من الاتحاد الأوروبى يؤكد أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين باحترام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحقوق الإنسان فى مصر والعالم كله، لافتا إلى أن الرئيس السيسى نجح فى أن يجعل العالم كله على قناعة تامة بأهمية تطبيقات معايير حقوق الإنسان بمفهومها الشامل خاصة أن مصر تطبيق هذه المعايير على جميع مواطنيها حتى يتمتعوا بحياة كريمة وينعمون بحقوقهم فى السكن والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأخرى.