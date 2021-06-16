"الحوثي" تستهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب بصاروخ باليستي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأربعاء، مدينة مأرب بصاروخ باليستي سقط في حي سكني في شارع صرواح.

وقال مصدر محلي يمني لـ"الخليج 365" إن الصاروخ سقط في مربع يتواجد فيه مدنيين ونازحين، وأن مدنيا قتل وأصيب آخرين في حصيلة أولية.



وأضاف المصدر أن الطيران المسير للمليشيات، حلق بكثافة في سماء مدينة مأرب، وكذلك قبل سقوط الصاروخ وسط المدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية ومفخخات الطيران المسير، ما أسفر عن سقوط أكثر من 70 مدنيا خلال الشهر الجاري فقط .

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أكد أن التصعيد الحوثي ضد مدينة مأرب واستهداف المدنيين بالصواريخ والطائرات المفخخة، يعد ردا من قبل المليشيات على التحركات الدولية لإحلال السلام في البلاد.