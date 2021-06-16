ولي عهد ابوظبي يستقبل قائد بعثة "الدعم الحازم" والقوات الأمريكية في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الفريق أول أوستن ميلر، والقوات الأمريكية في أفغانستان.



وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في حلف "الناتو" من أفغانستان والذي سيكتمل في 11 سبتمبر(أيلول) المقبل.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.