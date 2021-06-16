"التعاون الخليجي" يرفض المساس بحقوق مصر والسودان المائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض رفضهم أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا.



وعبر الوزراء، في بيان صادر عنهم، عقب اجتماعهم العادي الأربعاء بالرياض "عن رفضهم التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، مشيرين إلى أنهم يرفضون أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية".

وجدد أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف، ترحيبه في البيان الختامي للاجتماع، بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع.

كما انتقد المجلس الوزاري إعاقة وصول الفريق الأممي إلى السفينة صافر قبالة الحديدة، اليمن، محملاً الميليشيات الحوثية مسؤولية أي تسرب للنفط منها، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

يشار إلى أن الحوثيين يشنون هجمات منذ أشهر على محافظة مأرب الاستراتيجية، على الرغم من كافة الدعوات الدولية لوقفها والتحذيرات من الخطر الداهم الذي يهدد آلاف النازحين.