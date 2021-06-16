شكرا لقرائتكم خبر 10 جنود قتلوا بهجوم انتحاري بمقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 10 جنود في هجوم انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري بالعاصمة الصومالية مقديشو. وأفاد بيان للجيش الصومالي بأن الهجوم نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة في مديرية ودجر بالعاصمة، مشيرة إلى أن الانتحاري استهدف حشودا من مجندين جدد، كانوا راغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة الصومالية داخل مركز (طغي بدن) لتدريب الجيش الصومالي.



كانت هذه تفاصيل خبر 10 جنود قتلوا بهجوم انتحاري بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.