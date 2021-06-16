سلال سعودية لليمن وبنجلاديش.. وأجهزة تنفس لناميبيا

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ووقع المركز بمقره في الرياض أمس اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، بهدف تقديم خدمة الاستصفاء الدموي للمستفيدين وفق المعايير الصحية وتوطين الخدمة لتخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي والحفاظ على حياتهم، وبموجب الاتفاقية سيعمل المركز على تأمين مواد ومستهلكات تكفي لما يزيد عن 6,000 غسلة وتوفير وجبات غذائية للمرضى.
وفيما واصل المركز توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنجلاديش، ووزع 5000 سلة غذائية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، سلم المركز مساعدات صحية تتمثل بـ 23 جهازا للتنفس الصناعي لجمهورية ناميبيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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