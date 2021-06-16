شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية لليمن وبنجلاديش.. وأجهزة تنفس لناميبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طنا و384 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فردا.

ووقع المركز بمقره في الرياض أمس اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع، بهدف تقديم خدمة الاستصفاء الدموي للمستفيدين وفق المعايير الصحية وتوطين الخدمة لتخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي والحفاظ على حياتهم، وبموجب الاتفاقية سيعمل المركز على تأمين مواد ومستهلكات تكفي لما يزيد عن 6,000 غسلة وتوفير وجبات غذائية للمرضى.

وفيما واصل المركز توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنجلاديش، ووزع 5000 سلة غذائية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، سلم المركز مساعدات صحية تتمثل بـ 23 جهازا للتنفس الصناعي لجمهورية ناميبيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).