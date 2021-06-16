شكرا لقرائتكم خبر البرلمان اللبناني للرئيس: ليس من حقكم رفض الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني أمس أن قرار تكليف رئيس الحكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، وناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان أوردته (الوكالة الوطنية للإعلام) «إن من يجري الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة هو الرئيس المكلف»، مشيرة إلى أن من حقها أن تحاول، بناء على طلب دولة رئيس الحكومة المكلف، أن تساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها، ولا سيما أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية توقيع مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة في ذلك وأرسل رسلا عدة بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري لإنجاح ما سمي بمبادرة نبيه بري دون حضوره الشخصي».

ولفتت إلى تعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرف رئيس الجمهورية.

وتابعت «أقدمتم رئاسة الجمهورية على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، ومجلس النواب قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه، المطلوب حل وليس ترحالا والمبادرة مستمرة».