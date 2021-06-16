زعيم كوريا الشمالية: وضعنا الغذائي سيئ

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية «إن كيم دعا المسؤولين في بلاده خلال جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إلى معالجة موقف غذاء الشعب الذي أصبح الأسوأ الآن.
وأضاف «إن المشكلة تعود جزئيا إلى فشل القطاع الزراعي في تحقيق خطة إنتاج الحبوب المقررة نتيجة خسائر الإعصار»، ودعا أفراد الشعب إلى تأهيل أنفسهم للتعامل مع تمديد القيود المفروضة.
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