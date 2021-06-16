شكرا لقرائتكم خبر زعيم كوريا الشمالية: وضعنا الغذائي سيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون «إن الموقف الغذائي في بلاده أصبح سيئا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والإعصار الذي تعرضت له البلاد في العام الماضي».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية «إن كيم دعا المسؤولين في بلاده خلال جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إلى معالجة موقف غذاء الشعب الذي أصبح الأسوأ الآن.

وأضاف «إن المشكلة تعود جزئيا إلى فشل القطاع الزراعي في تحقيق خطة إنتاج الحبوب المقررة نتيجة خسائر الإعصار»، ودعا أفراد الشعب إلى تأهيل أنفسهم للتعامل مع تمديد القيود المفروضة.