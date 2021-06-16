توقعات بلجوء الرئيس التونسي إلى الاستفتاء لتعديل الدستور والنظام

تونس: ”الخليج 365”

قالت نائبة في البرلمان التونسي من حزب حركة الشعب المقرب من الرئيس قيس سعيّد، إنه يتجه لإعلان استفتاء شعبي في البلاد لتعديل الدستور.

وقالت النائبة ليلى الحداد «إن حزب حركة الشعب يدعم التغيير الجذري للقانون الانتخابي والنظام السياسي، خاصة بعد ما أفرزته التجربة الحالية من عدم وجود رئيس فعلي للدولة التونسية بإمكانه الأخذ بزمام الأمور، خاصة في مسائل متعلقة بالأمن القومي في ظل نفوذ للسلطة التشريعية».

يأتي تصريح الحداد بعد اجتماع سعيّد بعدد من رؤساء الحكومات السابقة من أجل اقتراح حلول للأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، والتمهيد لإطلاق حوار وطني.

وشدد الرئيس على أن قبوله بالحوار يجب أن يرتكز على ضرورة الدفع نحو إصلاح النظام السياسي، وتعديل دستور 2014 الذي قال عنه: «كله أقفال»، وتغيير القانون الانتخابي.

وقالت الحداد إن لقاء سعيّد برؤساء الحكومات السابقين تضمّن رسالة مضمونها أنه منفتح على حوار يسع الجميع ولكن بمضامين محددة من خلال طرح مواضيع على غاية من الأهمية تتعلق بمدى قدرة تونس على مواصلة الحكم بنظام سياسي يشتت الصلاحيات، ويخلق صراعات بين السلطات، وبالأساس بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى فشل النظام الانتخابي في إيجاد أغلبية حكم واضحة في الحكم.

من جانبها، أعلنت حركة «النهضة» الإخوانية رفضها دعوة الرئيس سعيّد، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة «مشرفة على الحوار لا على أجندته».

واعتبر المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي، أمس، أن تأكيد سعيّد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى تغيير سياسي في البلاد «وجهة نظر لا نتفق فيها معه» .