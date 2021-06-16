شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن..اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت، السلطات الأردنية، الأربعاء، اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بتراء) عن وزير الداخلية مازن الفرايه، قوله، إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

وكان البرلمان الأردني قرر في وقت سابق من هذا الشهر، خلال جلسة طارئة، فصل العجارمة المعروف بـ«نائب مشادة الكهرباء» بسبب إساءات جديدة طالت هذه المرة النظام الملكي في البلاد، فيما توعد مجلس الوزراء بملاحقة «محرضي الفتنة» عقب اعتداءات مناصريه على رجال أمن، وقيام عدد من الأشخاص بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور في العاصمة عمان، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.