شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة قمتهما الأولى.. هديتان من بايدن لبوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمثالاً من الكريستال لـ«الثور الأمريكي»، ونظارات شمسية، بمناسبة اجتماع القمة بينهما في مدينة جنيف السويسرية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن التمثال الكريستالي من تصميم شركة «ستوبين» في نيويورك، ويجسد الثور الأمريكي، وهو «الحيوان الثديي الوطني للولايات المتحدة»، والذي يعتبر رمزاً «للقوة والوحدة والمرونة».

وبحسب البيان، قدم التمثال على قاعدة من خشب الكرز، «كرمز لأول رئيس لأمتنا، جورج واشنطن»، مع لوحة معدنية نقشت عليها ذكرى اللقاء بين الرئيسين.

وأهدى بايدن لبوتين أيضاً، نظارات شمسية مصممة خصيصاً، ومن صناعة شركة «راندولف». وأوضح البيان، أن الشركة بدأت في عام 1978، بالتعاون مع الجيش الأمريكي، بإنتاج نظارات شمسية مخصصة لطياري سلاح الجو.

وأضاف البيت الأبيض: «منذ ذلك الحين، زودوا الجيش الأمريكي والشركاء في الناتو بنظاراتهم المتينة وعالية المستوى، والتي يتم تصنيعها محلياً في مصنع بولاية ماساتشوستس».

وجاءت القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في ظل تراجع العلاقات بين البلدين، بحسب ما أقر الجانبان. وقال بايدن إنه لا يسعى إلى «إعادة ضبط» العلاقات بين واشنطن وموسكو، بل إلى ديناميكية «أكثر استقرارا» و«يمكن التنبؤ بها» بين الولايات المتحدة وروسيا.