شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعلق تصديق الشهادات لـ 4 جامعات حتى إشعار آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

وجهت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة معادلة الشهادات، مراكز إسعاد المتعاملين في مختلف إمارات الدولة، بإيقاف تصديق الشهادات الصادرة من أربع جامعات داخل الدولة، تضم كلاًّ من: جامعة الحصن، جامعة العلوم الحديثة، وكلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان، وجامعة الجزيرة.

وشددت الوزارة، من خلال تعميمها، على مديري مراكز إسعاد المتعاملين، بضرورة توجيه العاملين في المراكز بتعليق إجراء التصديق على الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية المذكورة والتي تعمل داخل الدولة حتى إشعار آخر.