المرور الأخضر الذي بدأت مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، في تنفيذه، في إطار مواصلة جهود مكافحة فيروس كورونا، خطوة ممتازة تعزز من إجراءات حث أفراد المجتمع على الالتزام بإجراء الفحوص الدورية، لاستبعاد الإصابة واكتشافها مبكراً، إن وجدت، إلى جانب الحرص على تلقي التطعيم ضد المرض وفق البرنامج المعتمد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من الإصابات الجديدة.

تفعيل استخدام تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، رفع من وتيرة إجراء الفحوص ومسحات الأنف من خلال مراكز الفحص المخصصة، فيما بادرت بعض المراكز والعيادات الطبية الخاصة، إلى تقديم عروض بشأن تكلفة إجراء الفحص. ومثل هذه المبادرات من قبل بعض المراكز الخاصة لجذب مختلف فئات المجتمع لإجراء الفحوص الوقائية واستبعاد الإصابة بكورونا، مطلوبة، للتخفيف عن الفئات المستهدفة الملزمة بإجراء الفحص كمتطلب أساسي لضمان المرور الأخضر والوصول إلى العديد من القطاعات.

جهود كبيرة تُبذل في مراكز الفحص وإجراء المسحات سواء تلك التي تعمل لفترات محددة في اليوم، أو التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أنه مطلوب مزيد من الإجراءات التنظيمية في بعض هذه المراكز، أهمها مراعاة التباعد الاجتماعي في الطوابير التي تمتد على مداخل مراكز الفحص وفي قاعاتها الداخلية، وضرورة زيادة أعداد المتطوعين والعاملين في المراكز للحد من الزحام من قبل المراجعين وعدم الانتظار طويلاً.

الأمر الآخر أنه مع زيادة الإقبال على إجراء مسحة الأنف، أصبحت هناك ضرورة ملحة لزيادة أعداد فرق الفحص الميدانية والمتنقلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية، ومراكز التسوق ومنافذ البيع التي تشهد أعداداً كبيرة من المستهلكين، إلى جانب مضاعفة إجراء الفحوص لسكان البنايات، لأهمية هذه الإجراءات في اكتشاف الإصابات في مراحلها الأولية والحد من انتشارها.

إعادة النظر في رسوم إجراء المسحات مطلب مهم مع تزايد عدد إجرائها، في ظل مطالبة العديد من الجهات بضرورة إظهار نتيجة الفحص، بحيث لا تزيد على 72 ساعة، والجانب المهم في هذا الأمر، ضرورة إلزام شركات التأمين الصحي بتحمل مسؤولياتها كجزء من تكاليف هذه الفحوص، وألا تظل متفرجة على المشهد أو الاستمرار في ترديد عبارة: إن كان طلب إجراء مسحة الأنف من قبل الطبيب لتداعيات طبية فإن شركة التأمين الصحي ملزمة بتسديد تكلفة الفحص، والجميع يتفق على أن جميع مسحات الأنف لاستبعاد الإصابة بكورونا هي لتداعيات طبية، يا شركات التأمين الصحي.

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