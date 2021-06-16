شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحتفل بطلاقه بـ «تورتة» في بث مباشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل شاب مصري من محافظة الأقصر في بث مباشر على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، بطلاقه من زوجته الثانية، بعد حصوله على حكم براءة فى دعوى أقامتها ضده، لحبسه لمدة عام، في حادثة لقيت تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حضور محاميه وعدد من أصدقائه، قرر الشاب محمد العمدة، الذي يعمل بإحدى شركات البترول في الأقصر، الاحتفال خلال البث المباشر، ببراءته من القضية المرفوعة ضده من طليقته، بعدما رفعت دعوى عليه لحبسه على الرغم من حصولها على كافة حقوقها الشرعية بعد الطلاق.

وأوضح العمدة: «تفاجأت برفع طليقتي ضدي دعوى بعد ذلك برفعها قضية تبديد منقولات زوجية، وطلب آلاف الجنيهات كتعويض، بعدها لجأت إلى محام وتابع القضية وأثبتنا حقنا، وأنه لم يحدث أي تبديد، وبالفعل حصلت على حكم البراءة من الجلسة الأولى».

ونصح الشاب المقبلين على الزواج بعدم تكرار خطئه، مطالباً إياهم أن يختاروا شركاء حياتهم بعناية شديدة حتى لا يحدث لهم ما حدث معه.

وليست واقعة «العمدة» الأولى من نوعها، إذ سبق أن احتفلت سيدة مصرية تدعى بهيرة منتصر بمناسبة طلاقها في فبراير/ شباط الماضي، بعدما اتهمت زوجها بخيانته لها.