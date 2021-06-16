شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة بندوة مستقبل وطن: كرامة العامل المصرى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن "أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، سواء فى توفير فرص العمل، أو دعم الاقتصاد القومى للدولة، حيث من الممكن أن توفر هذه المشروعات من مليون إلى 2 مليون فرصة عمل، شريطة أن يتم إعلاء مبدأ التدريب لجميع المؤهلات، حتى المؤهلات العليا عليهم الحصول على دورات تدريبية ليكونوا أصحاب مشروعات فى المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن كرامة القوى العاملة خط أحمر، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك أثناء مشاركة محمد سعفان، وزير القوي العاملة فى ورشة عمل حزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال"، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأوضح سعفان، أن فرصة التحول إلى وظائف المستقبل تستوجب الاهتمام بالحرف اليدوية وتعظيم التدريب عليها، لافتًا إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المفتوحة منذ فترة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الاجتماعات التى عقدت الفترة الأخيرة بشأن العمالة غير المنتظمة فى حضور عدد من الوزارات المعنية بالأمر، خاصة وأن الملف ليس حكرا على وزارة بعينها.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هناك قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة وصل حجمها إلى 200 ألف عامل، متابعا: "لا اقصد القاعدة الخاصة بالمنحة التى تم منحها للعمالة غير المنتظمة بسبب جائحة كورونا".

وأوضح أن الوزارة ساهمت بمبلغ 1.4 مليار جنيه، وكان من المفترض أن يتم عمل مستشفى للعمالة غير المنتظمة ولكن الجائحة غيرت الأوضاع، قائلا: "أتابع أماكن العمل بنفسى من موقع العمل، مبعرفش اقعد فى مكتبى".