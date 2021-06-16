شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: العمالة المصرية جيدة ونعمل على تخفيض البطالة بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أرقام البطالة فى مصر طيبة، حيث كانت فى 2013 نسبتها 14% ومع عام 2019 نزلت حتى 7.4% ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخرى، ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت فى النزول، ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدًا أن هذه الأرقام طيبة، قائلا:" نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر".

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة بورشة عمل حزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال"، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأوضح سعفان، أنه ناقش عدد من أصحاب الأعمال أسباب عزوف البعض عن فرص العمل فى الشركات والمصانع، قائلا:" السبب في الرواتب التى يحددها أصحاب الأعمال، حيث أنها رواتب غير مناسبة، وأمام هذه الرواتب يرفض العمال العمل"، مؤكدا علي أنه "تمت مناقشة الأمر في المجلس القومي للأجور من أجل أن يكون هناك حد أدني للأجور فى القطاع الخاص ومن ثم يكون فيه تعاون كبير فى هذا الأمر لتنفيذه"، موضحًا أن تحقيق التوازن فى الرواتب سيكون له دور فى حل أزمة البطالة فى مصر، وأن تحديد حد أدني مناسب من شأنه أن يتغلب علي الإشكالية.

وبشأن مراكز التدريب، قال: "العمل يتم في هذا السياق بشكل جيد وسنتعاون مع حزب مستقبل وطن من أجل أن يشاركنا النواب بمختلف المحافظات فى برامج التدريب التى تتم بمختلف المحافظات"، مؤكدا أنه فى المستقبل سيتم ربطها بالمشروعات الصغيرة.

وأوضح سعفان أن "العمالة المصرية جيدة ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، قائلا: "مش عيب تشتغل أى حاجة وعندنا نماذج ناجحة كتير ناجحة، ولابد أن نوعي الشباب بذلك، والشغل عمره ما كان عيب، ولكن العيب في أنه يكون الشاب عاطل ومش لاقي يصرف علي نفسه، وبنشوف عمال شغالين يوميتهم بتوصل 600 جنيه في اليوم".