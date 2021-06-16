شوقي: إتاحة تعليمات لطلاب الثانوية بشأن التعامل مع "البابل شيت" الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستقوم بتنزيل تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر جروب أدعم طارق شوقي، إن هناك تعليمات ستنزل على موقع الوزارة بخصوص طريقة التعامل مع البابا شيت خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقه، 21 يونيو الجارى يعقد على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائى والحضور يوم واحد للتعرف عليهما ثم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.