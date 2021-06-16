لجنة من "المركزي للتنظيم والإدارة" لتثبيت 6549 متعاقد بتعليم المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اللجنة المسئولة عن وضع آلية تثبيت 6 آلاف و549 مُتعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمُشكلة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة الموقتة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بحضور عادل عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ على ضرورة حل مشاكل جميع العاملين بالتربية والتعليم وتقنيين أوضاعهم الوظيفية، ووجه إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ومديرية التنظيم والإدارة، ومديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد القانونية، لتثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.