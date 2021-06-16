سلطات موسكو تحذر من خطر اكتظاظ المستشفيات بالكامل بمرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

حذرت سلطات موسكو من خطر استنزاف القدرة الاستيعابية لمستشفيات العاصمة الروسية في غضون أسابيع معدودة على خلفية زيادة حادة في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - "إذا ما استمرت الوتيرة الحالية لارتفاع عدد المصابين في العاصمة؛ فإن هذا سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بالكامل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى في حال تخصيصنا كل ما يمكن من الأسرة للمصابين بكورونا".

وأضافت: "إن قرار فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية في موسكو يطال إجمالا أكثر من مليوني شخص قد خضع بعضهم للتطعيم"، مشيرة إلى أن سلطات موسكو خصصت طاقات هائلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بما فيها فتح مراكز تطعيم في مستشفيات ومراكز تجارية ومتنزهات وغيرها من الأماكن الشعبية.

وأوضحت أن هذه الطاقات تتيح تكثيف وتيرة التطعيم ضد كورونا بأربعة أضعاف فورا، معربة عن استعداد سلطات العاصمة للاستمرار في زيادة هذه الطاقات إن لزم الأمر.

وأبدت راكوفا قناعتها بأن التطعيم الإلزامي لموظفي قطاع الخدمات الاجتماعية لا ينتهك حقوقهم، مشيرة إلى أن كل شخص يتخذ بنفسه قرارا بشأن تلقي اللقاح من عدمه، مضيفة:" على الناس أن يدركوا أن حقوقهم لا يجب أن تتناقض مع حقوق الآخرين وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر".

وأكدت أن هؤلاء الموظفين يستطيعون الاختيار بين أربعة لقاحات تم تسجيلها في روسيا حتى اليوم.